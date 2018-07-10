За сутки в Киевской области утонули двое детей

"За сутки утонуло двое детей: 8-летний мальчик - в Васильковском районе и 16-летний - в Бориспольском", - сказал М.Жукович.

В то же время, как сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, на протяжении минувших суток вода унесла жизни 10 граждан, из которых пятеро - дети.

Как сообщал УНН, с начала года на водоемах Украины утонуло 553 человека, из которых 52 ребенка. При этом спасено 327 граждан, в том числе 40 детей.