За добу на Київщині потонуло двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Минулої доби у Київській області потонуло двоє дітей. Про це УНН повідомив керівник відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.
“За добу потонуло двоє дітей: 8-річний хлопчик — у Васильківському районі і 16-річний — у Бориспільському”, — сказав М.Жукович.
Водночас, як повідомляє прес-служба ДСНС України, впродовж минулої доби вода забрала життя 10 громадян, з яких п’ятеро — діти.
Як повідомляв УНН, з початку року на водоймах України потонуло 553 особи, з яких 52 дитини. При цьому врятовано 327 громадян, зокрема 40 дітей.