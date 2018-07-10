За добу на Київщині потонуло двоє дітей

“За добу потонуло двоє дітей: 8-річний хлопчик — у Васильківському районі і 16-річний — у Бориспільському”, — сказав М.Жукович.

Водночас, як повідомляє прес-служба ДСНС України, впродовж минулої доби вода забрала життя 10 громадян, з яких п’ятеро — діти.

Як повідомляв УНН, з початку року на водоймах України потонуло 553 особи, з яких 52 дитини. При цьому врятовано 327 громадян, зокрема 40 дітей.