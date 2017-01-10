За сутки на дорогах Украины пострадали 75 человек из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За сутки 9 января, в силу сложных погодных условий на автодорогах Украины пострадало 75 граждан, из них один человек погиб. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
За сутки 9 января, в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины пострадало 75 граждан, из них один человек погиб. Критической по уровню аварийности остается ситуация в Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях.
Так, движение автотранспорта остается ограниченным в Одесской области и трассах М-13, М-15 и М-16.
В Нацполиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.