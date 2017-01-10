За добу на дорогах України постраждали 75 осіб через негоду

За добу 9 січня, у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України постраждало 75 громадян, з них одна особа загинула. Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях.

Так, рух автотранспорту залишається обмеженим у Одеській області та трасах М-13, М-15 та М-16.

У Нацполіції нагадали, що на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.