За сутки COVID-19 в Украине заболело 65 детей и 43 медработника
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 807 человек, из них 65 детей и 43 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 807 человек, из них 65 детей и 43 медработника. Было госпитализировано 161 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 315 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 65656 человек, из них 4661 ребенок и 8380 медработников. При этом в целом выписаны 36122 человека, летальных случаев 1616.
Как сообщалось в УНН, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 16 млн.