Пандемія: кількість хворих на COVID-19 у світі - сягнула позначки 16 млн осіб, понад 644 тисячі загинули

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила в неділю 16 млн. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої властей, передає УНН.

За інформацією організації, коронавірусом заразилися 16 046 986 осіб, з них 644 582 померли. Найбільше виявлених випадків інфікування (4 178 021) припадають на США, далі йдуть Бразилія (2 394 513) і Індія (1 385 635).

Додамо, що згідно з даними ВООЗ, число підтверджених випадків інфікування новим коронавірусів в світі перевищило 15,58 млн, збільшившись за добу більш ніж на 284 тис. Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Відзначимо, що в Україні зафіксовано 63 929 інфікованих, з них 1590 — летальні.

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