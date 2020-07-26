Пандемія: кількість хворих на COVID-19 у світі - сягнула позначки 16 млн осіб, понад 644 тисячі загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила в неділю 16 млн. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної і місцевої властей, передає УНН.
За інформацією організації, коронавірусом заразилися 16 046 986 осіб, з них 644 582 померли. Найбільше виявлених випадків інфікування (4 178 021) припадають на США, далі йдуть Бразилія (2 394 513) і Індія (1 385 635).
Додамо, що згідно з даними ВООЗ, число підтверджених випадків інфікування новим коронавірусів в світі перевищило 15,58 млн, збільшившись за добу більш ніж на 284 тис. Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Відзначимо, що в Україні зафіксовано 63 929 інфікованих, з них 1590 — летальні.