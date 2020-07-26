Пандемия: число заболевших на COVID-19 в мире - достигло отметки 16 млн человек, более 644 тысяч погибли

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104767 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112119 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 133748 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102480 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102650 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 16 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает УНН.

По информации организации, коронавирусом заразились 16 046 986 человек, из них 644 582 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (4 178 021) приходятся на США, далее следуют Бразилия (2 394 513) и Индия (1 385 635).

Добавим, что согласно данным ВОЗ, число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,58 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отметим, что в Украине зафиксировано 63 929 инфицированных, из них 1590 — летальные.

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