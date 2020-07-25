COVID-19: ВООЗ знову зафіксувала понад 284 тисячі нових випадків хвороби у світі за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 15,58 млн, збільшившись за добу більш ніж на 284 тис. Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 6 тис. І перевищила 635 тис., пише УНН.

Станом на 11:00 за київським часом 25 липня в світі було зареєстровано 15 581 009 інфікованих і 635 173 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 284 083, кількість померлих збільшилася на 6 270.

Днем раніше було виявлено 284 196 випадків зараження і 9 753 летальні випадки. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 8 292 311. За добу цей показник виріс на 170 611. Кількість померлих там збільшилася на 4 074 і досягла 329 699. В Європейському регіоні зареєстровано 3 192 041 інфікованих і 209 930 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 21 659, кількість померлих збільшилася на 509.

Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Південно-Східна Азія. Там кількість інфікованих досягла 1 678 994, зафіксовано 38 993 летальні випадки. За добу кількість заражених збільшилася на 53 430, померли 882 людини.

Найбільше інфікованих зареєстровано в США — 4 009 808. Далі йдуть Бразилія (2 287 475), Індія (1 336 861), Росія (806 720), ПАР (421 996), Перу (371 096), Мексика (370 712), Чилі (341 304), Велика Британія (297 918) і Іран (286 523).

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