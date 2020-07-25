COVID-19: ВОЗ снова зафиксировала более 284 тысяч случаев заболевания в мире за сутки

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99108 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104720 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130826 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109719 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129896 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101823 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102523 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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COVID-19: ВОЗ снова зафиксировала более 284 тысяч случаев заболевания в мире за сутки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 15,58 млн, увеличившись за сутки более чем на 284 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6 тыс. и превысило 635 тыс., пишет УНН.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени 25 июля в мире были зарегистрированы 15 581 009 инфицированных и 635 173 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 284 083, число умерших увеличилось на 6 270.

Днем ранее было выявлено 284 196 случаев заражения и 9 753 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 8 292 311. За сутки этот показатель вырос на 170 611. Число умерших там увеличилось на 4 074 и достигло 329 699. В Европейском регионе зарегистрирован 3 192 041 заразившийся и 209 930 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 21 659, количество умерших увеличилось на 509.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 678 994, зафиксировано 38 993 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 53 430, умерли 882 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4 009 808. Далее следуют Бразилия (2 287 475), Индия (1 336 861), Россия (806 720), ЮАР (421 996), Перу (371 096), Мексика (370 712), Чили (341 304), Великобритания (297 918) и Иран (286 523).

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