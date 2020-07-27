За добу на COVID-19 в Україні захворіло 65 дітей та 43 медпрацівники
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 807 осіб, з них 65 дітей та 43 медичних працівники. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 807 осіб, з них 65 дітей та 43 медпрацівники. Було госпіталізовано 161 особу. За останню добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужало 315 пацієнтів", - сказав Степанов.
З його слів, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 65 656 осіб, з них 4661 дитина та 8380 медпрацівників. При цьому загалом одужало 36 122 людини, летальних випадків 1 616.
Як повідомлялося в УНН, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила в неділю 16 млн.