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За добу на COVID-19 в Україні захворіло 65 дітей та 43 медпрацівники

За добу на COVID-19 в Україні захворіло 65 дітей та 43 медпрацівники

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 807 осіб, з них 65 дітей та 43 медичних працівники. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу захворіло 807 осіб, з них 65 дітей та 43 медпрацівники. Було госпіталізовано 161 особу. За останню добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужало 315 пацієнтів", - сказав Степанов.

З його слів, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 65 656 осіб, з них 4661 дитина та 8380 медпрацівників. При цьому загалом одужало 36 122 людини, летальних випадків 1 616.

Як повідомлялося в УНН, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила в неділю 16 млн.

Українські Національні Новини

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