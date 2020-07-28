За сутки COVID-19 в Украине заболело 55 медиков и 61 ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 919 человек, из них 61 ребенок и 55 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) 919 человек, из них 61 ребенок, а также 55 медицинских работников. Были госпитализированы 206 человек, за последние сутки в Украине зафиксировано 13 летальных случаев. При этом выздоровели 622 пациента", - сказал Степанов.
По словам министра, в целом за все время пандемии в Украине заболело 66575 человек, из них 4722 ребенка и 8435 медицинских работников.
"При этом в целом выписаны 36744 человека, летальных случаев 1629", - добавил он.
Как сообщалось в УНН, количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 16,11 млн, увеличившись за сутки на более чем на 254 тыс.