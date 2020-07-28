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За добу на COVID-19 в Україні захворіло 55 медиків та 61 дитина

За добу на COVID-19 в Україні захворіло 55 медиків та 61 дитина

Київ • УНН

 • 12160 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 919 осіб, з них 61 дитина та 55 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу захворіло (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) 919 осіб, з них 61 дитина, а також 55 медичних працівників. Було госпіталізовано 206 людей, за останню добу в Україні зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому одужало 622 пацієнти", - сказав Степанов.

Зі слів міністра, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 66575 людей, з них 4722 дитини та 8435 медичних працівників.

"При цьому загалом одужало 36 744 людини, летальних випадків 1629", - додав він.

Як повідомлялося в УНН, кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 16,11 млн, збільшившись за добу більш ніж на 254 тис.

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