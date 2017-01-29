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За сутки через КПВВ в зоне АТО прошли 18,3 тыс. человек

Киев • УНН

 • 8149 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. За прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты пересекли 18,3 тыс. человек и 3,6 тысячи транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 18,3 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4748 человек и 785 транспортных средств;

"Марьинка" - 5175 человек и 1157 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3590 человек и 930 транспортных средств;

"Гнутово" - 2155 человек и 606 транспортных средств;

"Станица Луганская» - 2676 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/120; "Марьинка" - 250/150; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 100/40.

Напомним, в субботу, 28 января, более 800 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе .

Украинские Национальные Новости

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