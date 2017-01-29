За добу через КПВВ у зоні АТО пройшли 18,3 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Минулої доби лінію розмежування через контрольні пункти перетнули 18,3 тисячі осіб та 3,6 тисячі транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 18,3 тисячі осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 4748 осіб та 785 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5175 осіб та 1157 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 3590 осіб та 930 транспортних засобів;
“Гнутове” — 2155 осіб та 606 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 2676 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 50/120; “Мар’їнка” — 250/150; “Новотроїцьке” — 50/50; “Гнутове” — 100/40.
Нагадаємо, у суботу, 28 січня, більше 800 авто зібрались у чергах на КПВВ на Донбасі.