За сутки через КПВВ на Донбассе последовало почти 35 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За сутки через КПВВ на Донбассе последовало почти 35 тысяч человек и 4,7 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В частности, ситуация на КПВВ, за минувшие сутки, сложилась следующим образом:
"Майорское" - 7705 человек и 990 транспортных средств;
"Марьинка" - 8085 человек и 1485 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6950 человек и 1410 транспортных средств;
"Гнутово" - 3255 человек и 820 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 8950 человек.
В ГПСУ сообщили, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 0/15.
Пограничники добавилии, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по осенним графику в штатном режиме с 07:00.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 10 раз открывали огонь по позициям наших войск.