За добу через КПВВ на Донбасі прослідувало майже 35 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. За добу через КПВВ на Донбасі прослідувало майже 35 тисяч осіб та 4,7 тисяч транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Зокрема, ситуація на КПВВ, минулої доби, склалась наступним чином:
“Майорське” — 7705 осіб та 990 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 8085 осіб та 1485 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 6950 осіб та 1410 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3255 осіб та 820 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 8950 осіб.
У ДПСУ повідомили, що сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 0/50; “Мар’їнка” — 0/60; “Новотроїцьке” — 0/50; “Гнутове” — 0/15.
Прикордонники додали, що усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за осіннім графіком у штатному режимі з 07:00.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 10 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.