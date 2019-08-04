За сутки боевики совершили четыре обстрела позиций бойцов ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августе. УНН. В течение суток боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.
"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил.
Так, вблизи Верхнеторецкого по направлению Пантелеймоновки боевики совершили обстрел применяя миномет калибра 82 мм;
дважды в районе населенного пункта Пески по направлению Лозового - применяя стрелковое оружие;
поблизости Широкино по направлению Саханки - применяя стрелковое оружие.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано, сообщили в пресс-центре.