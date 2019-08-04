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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 105419 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134024 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142963 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129282 просмотра

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6 марта, 14:10 • 129893 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки боевики совершили четыре обстрела позиций бойцов ООС

За сутки боевики совершили четыре обстрела позиций бойцов ООС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августе. УНН. В течение суток боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил.

Так, вблизи Верхнеторецкого по направлению Пантелеймоновки боевики совершили обстрел применяя миномет калибра 82 мм;
дважды в районе населенного пункта Пески по направлению Лозового - применяя стрелковое оружие;
поблизости Широкино по направлению Саханки - применяя стрелковое оружие.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано, сообщили в пресс-центре.

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