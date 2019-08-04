За добу бойовики здійснили чотири обстріли позицій бійців ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпні. УНН. Протягом доби бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-центру штабу Операції Об’єднаних сил.
“Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднаних сил.
Так, поблизу Верхньоторецького з напрямку Пантелеймонівки бойовики здійснили обстріл застосовуючи міномет калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту Піски з напрямку Лозового — застосовуючи стрілецьку зброю;
поряд Широкиного з напрямку Саханки — застосовуючи стрілецьку зброю.
Втрат з української сторони не зафіксовано, повідомили у прес-центрі.