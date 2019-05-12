За сутки боевики 11 раз обстреляли силы ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ООС.
"С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщал УНН, 11 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.