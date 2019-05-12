ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 7 разів українських військових: “з мінометів калібрів 120 і 82 мм — біля населеного пункту Опитне; двічі з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Піски; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Піщевик; зі стрілецької зброї — поблизу міста Мар’їнка. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Новоолександрівка; двічі з мінометів калібру 82 мм — біля населеного пункту Золоте-4; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Зайцеве”.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки Об’єднаних сил, 11 травня один бойовик знищений, ще двоє — поранені.

“Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил: з мінометів калібру 120 мм — біля населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Північ“; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.