ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

ukru
22 березня, 17:51 • 57362 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 106452 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 93513 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 94561 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 73838 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 99740 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150084 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167388 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154390 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242582 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
80 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 30833 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 25606 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 35671 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 32906 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 20200 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159539 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242582 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206642 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191664 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158414 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 51014 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 47578 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 64261 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 42448 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76616 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

 • 13122 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. 11 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 7 разів українських військових: “з мінометів калібрів 120 і 82 мм — біля населеного пункту Опитне; двічі з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї — поблизу міста Авдіївка; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Піски; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Піщевик; зі стрілецької зброї — поблизу міста Мар’їнка. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Новоолександрівка; двічі з мінометів калібру 82 мм — біля населеного пункту Золоте-4; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Зайцеве”.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки Об’єднаних сил, 11 травня один бойовик знищений, ще двоє — поранені.

“Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил: з мінометів калібру 120 мм — біля населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Північ“; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,216.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.29