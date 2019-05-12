ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 7 раз украинских военных: “из минометов калибров 120 и 82 мм — у населенного пункта Опытное; дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у населенного пункта Пески; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — у населенного пункта Пищевик; из стрелкового оружия — вблизи города Марьинка. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Новоалександровка; дважды из минометов калибра 82 мм — у населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Зайцево”.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки Объединенных сил, 11 мая один боевик уничтожен, еще двое — ранены.

“С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм — у населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, - добавили в пресс-центре ООС.