За добу бойовики 11 разів обстріляли сили ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню. Про це УНН повідомили у прес-службі ООС.
"Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в ООС.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Як повідомляв УНН, 11 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.