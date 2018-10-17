За сутки возле Припяти правоохранители задержали пятерых сталкеров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Полиция задержала четырех украинцев и одного гражданина Беларуси на территории зоны отчуждения. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киевской области, передает УНН.
“Работники полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного г. Припять обнаружили пятерых сталкеров 19, 20, 23 и 24 лет, один из которых является гражданином Беларуси. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма”, - говорится в сообщении.
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В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению” Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.
Правоохранители готовят представление коллегам из миграционной службы о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.
Напомним, Беларусь планирует пустить туристов в районы, пострадавшие после аварии в Чернобыле. Ранее двое задержанных у объекта “Чернобыль-2” сталкеров оказались поляками.