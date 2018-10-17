За сутки возле Припяти правоохранители задержали пятерых сталкеров

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65267 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117147 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125132 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164970 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151881 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140040 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178293 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118286 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141794 просмотра

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За сутки возле Припяти правоохранители задержали пятерых сталкеров

За сутки возле Припяти правоохранители задержали пятерых сталкеров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Полиция задержала четырех украинцев и одного гражданина Беларуси на территории зоны отчуждения. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киевской области, передает УНН.

“Работники полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного г. Припять обнаружили пятерых сталкеров 19, 20, 23 и 24 лет, один из которых является гражданином Беларуси. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма”, - говорится в сообщении.

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В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению” Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Правоохранители готовят представление коллегам из миграционной службы о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины.

Напомним, Беларусь планирует пустить туристов в районы, пострадавшие после аварии в Чернобыле. Ранее двое задержанных у объекта “Чернобыль-2” сталкеров оказались поляками.

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