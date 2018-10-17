За добу біля Прип'яті правоохоронці затримали п'ятьох сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Поліція затримала чотирьох українців і одного громадянина Білорусі на території зони відчуження. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Київської області, передає УНН.
“Працівники поліції зони ЧАЕС поблизу відселеного м. Прип’ять виявили п’ятьох сталкерів 19, 20, 23 та 24 років, один з яких є громадянином Білорусі. Чоловіки незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму”, — йдеться у повідомленні.
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У відношенні правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Правоохоронці готують подання колегам з міграційної служби про скорочення терміну перебування іноземця на території України.
Нагадаємо, Білорусь планує впустити туристів у райони, постраждалі після аварії в Чорнобилі. Раніше двоє затриманих біля об’єкту “Чорнобиль-2” сталкерів виявились поляками.