Двоє затриманих біля об'єкту "Чорнобиль-2" сталкерів виявились поляками
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За добу у Чорнобильській зоні поліцейські затримали двох сталкерів-іноземців. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС в районі об’єкту „Чорнобиль — 2“ було виявлено двох 25-річних громадян республіки Польща, які незаконно проникли на територію поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму і були затримані працівниками поліції”, — йдеться у повідомленні.
У відношенні правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Також поліція звернулася з поданням до Іванківського відділу Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування зазначених громадян на території України.
Нагадаємо, 23 липня у зоні відчуження під Чорнобилем затримали сімох сталкерів.
Об'єкт "Чорнобиль-2" - радянська радіолокаційна станція для раннього виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет. Інша назва - загоризонтна радіолокаційна станція "Дуга". Держвипробування після модернізації у 1985—1986 роках не пройшла, була зупинена 26 квітня 1986 у зв'язку з аварією на ЧАЕС, демонтована і вивезена до Комсомольська-на-Амурі (з 1991 року - РФ).