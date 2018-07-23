У зоні відчуження під Чорнобилем затримали сімох сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Державна прикордонна служба України у взаємодії з представниками Національної поліції у Київській області затримала сім осіб в зоні відчуження ЧАЕС. Про це повідомили прес-служби обох відомств, передає УНН.
“Так, упродовж минулих вихідних затримали 2 групи сталкерів — трьох киян 24, 25 та 25 років поблизу відселеного села Розсоха та двох 20-річних молодиків із Києва та Сум біля КПП „Дитятки“”, — йдеться у повідомленні поліції Київщини.
Між тим, як відзначають у ДПСУ, затримані молодики є мешканцями міст Києва та Кропивницького (колишнє місто Кіровоград).
За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення стосовно всіх складено адміністративні протоколи. Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Екстремалам загрожує покарання — штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітно, що з початку 2018 року прикордонники спільно з представниками поліції упіймали 38 “екстремалів”. Серед затриманих були не тільки наші співвітчизники, а й громадяни Росії, Литви та Азербайджану.
Нагадаємо, житомирські прикордонники затримали трьох сталкерів з Литви.