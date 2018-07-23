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В зоне отчуждения под Чернобылем задержали семерых сталкеров

В зоне отчуждения под Чернобылем задержали семерых сталкеров

Киев  •  УНН

 • 17252 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Государственная пограничная служба Украины во взаимодействии с представителями Национальной полиции в Киевской области задержала семь человек в зоне отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщили пресс-службы обоих ведомств, передает УНН.

“Так, за минувшие выходные задержали 2 группы сталкеров — трёх киевлян 24, 25 и 25 лет вблизи Села Рассоха и двух 20-летних молодых людей из Киева и Сум у КПП ”Дитятки“", - говорится в сообщении полиции Киевской области.

Между тем, как отмечают в ГПСУ, задержанные молодые люди являются жителями городов Киева и Кропивницкого (бывший город Кировоград).

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в отношении всех составлены административные протоколы. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Экстремалам грозит наказание — штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Примечательно, что с начала 2018 года пограничники совместно с представителями полиции поймали 38 “экстремалов”. Среди задержанных были не только наши соотечественники, но и граждане России, Литвы и Азербайджана.

Напомним, житомирские пограничники задержали трех сталкеров из Литвы.

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