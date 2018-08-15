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Двое задержанных у объекта "Чернобыль-2" сталкеров оказались поляками

Киев • УНН

 • 15420 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. За сутки в Чернобыльской зоне полицейские задержали двух сталкеров-иностранцев. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

Двое задержанных у объекта "Чернобыль-2" сталкеров оказались поляками

“Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в районе объекта ”Чернобыль — 2“ были обнаружены двое 25-летних граждан республики Польша, которые незаконно проникли на территорию, минуя контрольно-пропускные пункты с целью экстремального туризма и были задержаны сотрудниками полиции”, — говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по ст. 46-1 “Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению” Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Также полиция обратилась с представлением в Иванковский отдел Государственной миграционной службы о сокращении срока пребывания указанных граждан на территории Украины.

Напомним, 23 июля в зоне отчуждения под Чернобылем задержали семерых сталкеров.

Объект “Чернобыль-2” — советская радиолокационная станция для раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет. Другое название — загоризонтная радиолокационная станция “Дуга”. Госиспытания после модернизации в 1985-1986 годах не прошла, была остановлена ​​26 апреля 1986 в связи с аварией на ЧАЭС, демонтирована и вывезена в Комсомольск-на-Амуре (с 1991 года - РФ).

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