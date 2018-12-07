За сутки 33 граждан Украины не пустили в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские пограничники не впустили на территорию РФ 33 граждан Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"РФ на свою территорию не пустила 33 граждан Украины", - прокомментировал Олег Слободян.
Напомним, украинские пограничники в связи с введение военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Кроме того, за прошедшие сутки украинские пограничники не пустили на территорию Украины 38 граждан Российской Федерации.
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