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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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За сутки 33 граждан Украины не пустили в РФ

Киев • УНН

 • 14114 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские пограничники не впустили на территорию РФ 33 граждан Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

За сутки 33 граждан Украины не пустили в РФ

"РФ на свою территорию не пустила 33 граждан Украины", - прокомментировал Олег Слободян.

Напомним, украинские пограничники в связи с введение военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские пограничники не пустили на территорию Украины 38 граждан Российской Федерации.

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