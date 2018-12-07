За добу 33 громадян України не пустили до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Протягом минулої доби російські прикордонники не впустили на територію РФ 33 громадян України. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив помічник Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
" РФ на свою територію не пустила 33 громадян України", - прокоментував Олег Слободян.
Нагадаємо, українські прикордонники у зв'язку з введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років на територію України.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.
Крім того, протягом минулої доби українські прикордонники не впустили на територію України 38 громадян Російської Федерації.
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