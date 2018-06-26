За день позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 5 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В течение текущих суток, с 7 и до 18 часов противник продолжал вооруженные провокации против наших войск на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались с 82-мм миномета и гранатометов.
На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано.
На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где враг применял против наших защитников минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.
За указанный период потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага уточняются.
Объединенные силы контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять, неуклонно придерживаются минских договоренностей.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 24 раза нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий одного нашего защитника ранено.