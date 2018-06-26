За день позиции ВСУ в зоне ООС обстреляли 5 раз

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 86421 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 105376 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120751 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140174 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145087 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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КИЕВ. 26 июня. УНН. В течение текущих суток, с 7 и до 18 часов противник продолжал вооруженные провокации против наших войск на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались с 82-мм миномета и гранатометов.

На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где враг применял против наших защитников минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.

За указанный период потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Потери врага уточняются.

Объединенные силы контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять, неуклонно придерживаются минских договоренностей.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 24 раза нарушали режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий одного нашего защитника ранено.

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