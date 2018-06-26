За день позиції ЗСУ у зоні ООС обстріляли 5 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години противник продовжував збройні провокації проти наших військ на окремих напрямках. Російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню, два з яких із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із 82-мм міномету та гранатометів.
На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано.
На Маріупольському напрямку бої точилися у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосовував проти наших захисників міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Також противник один раз зі стрілецької зброї провокував захисників Гнутового.
За вказаний період втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не має. Втрати ворога уточнюються.
Об’єднані сили контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та продовжують їх укріплювати, неухильно дотримуються мінських домовленостей.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 24 рази порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій одного нашого захисника поранено.