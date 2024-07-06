Никопольский район пережил 5 артиллерийских обстрелов и 3 атаки беспилотников-камикадзе, в результате которых погиб один человек, повреждена инфраструктура, промышленное предприятие, 5 частных домов, трехэтажный дом, хозяйственное здание, гараж, теплицы, мопед, газопровод и линия электропередач.
Враг бил по райцентру, Червоногригорьевской и Покровской громадах. За день Никопольщина пережила 5 артобстрелов и 3 атаки дронами-камикадзе, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Погибла женщина. Повреждена инфраструктура. Изуродовано промышленное предприятие. А еще - 5 частных домов, трехэтажка, которая не эксплуатировалась. Уничтожена хозяйственная постройка, еще несколько - разбиты. Зацепило гараж, парники, мопед, газопровод и линию электропередачи.
15 лет за решеткой проведет предатель, который "сливал" фсб пароли блокпостов на Днепропетровщине5 июля 2024, 11:34 • 21750 просмотров