Благодаря доказательной базе Службы безопасности к реальному сроку заключения приговорен еще один агент фсб, который действовал на Днепропетровщине. Речь идет о 31-летнем жителе Юрьевского района, который в начале полномасштабной войны работал в местном подразделении ГСЧС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, весной 2022 года он передал российской спецслужбе несколько паролей и инструкцию по пересечению блокпостов во время комендантского часа. Также чиновник шпионил за пунктами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп.

Контрразведчики СБУ задержали предателя в марте 2022 года. По материалам правоохранителей суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Как установило расследование, экс-чиновник по собственной инициативе вышел на ФСБ через прокремлевского блогера Юрия Подоляку, с которым он переписывался на его Телеграмм-канале.

После дистанционной вербовки вражеский пропагандист выступал в роли "связного" между агентом и его куратором - кадровым сотрудником фсб. Для коммуникации агент создал фейковый аккаунт, который использовал в анонимном чате популярного мессенджера.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Корректировали ракетные удары по Одессе: задержана женская агентурная группа фсб