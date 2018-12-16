За четыре года в возобновляемую энергетику инвестировано около 1,5 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Возобновляемая энергетика в Украине за четыре года получила инвестиций на сумму почти 1,5 мрд евро. Об этом рассказал председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, сообщает УНН со ссылкой на информацию Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Безусловный приоритет — развитие “зеленой” энергетики для уменьшения энергозависимости и укрепления экономики страны. Так, благодаря внедренным законодательным стимулам за последние 4 года в возобновляемую энергетику инвестировано около 1,5 млрд евро.
“На этом мы не останавливаемся, а готовим новую систему поддержки этой сферы — аукционы, которые помогут повысить конкуренцию на рынке и удешевить ”чистую“ электроэнергию для потребителей”, — подчеркнул Сергей Савчук.
Также отмечается, что Госэнергоэффективности продолжает развивать актуальные для потребителей и государства инициативы.
В частности, в 2019 году населения и объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут получать софинансирование на утепление домов как из государственного, так и из местных бюджетов.
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