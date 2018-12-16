За чотири роки у відновлювану енергетику інвестовано близько 1,5 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Відновлювальна енергетика в Україні за чотири роки отримала інвестицій у сумі майже 1,5 мрд євро. Про це розповів Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України.
Безумовний пріоритет — розвиток “зеленої” енергетики для зменшення енергозалежності та зміцнення економіки країни. Так, завдяки впровадженим законодавчим стимулам за останні 4 роки у відновлювану енергетику інвестовано близько 1,5 млрд євро.
“На цьому ми не зупиняємося, а готуємо нову систему підтримки цієї сфери — аукціони, що допоможуть підвищити конкуренцію на ринку та здешевити „чисту“ електроенергію для споживачів”, — наголосив Сергій Савчук.
Також зауважується, що Держенергоефективності продовжує розвивати актуальні для споживачів та держави ініціативи.
Зокрема, у 2019 р. населення та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) матимуть змогу отримувати співфінансування на утеплення осель як з державного, так і з місцевих бюджетів.
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