За чотири роки у відновлювану енергетику інвестовано близько 1,5 млрд євро

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Відновлювальна енергетика в Україні за чотири роки отримала інвестицій у сумі майже 1,5 мрд євро. Про це розповів Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України.