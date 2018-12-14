В Україні підвищили ціну електроенергії для оптовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг сьогодні ухвалила рішення щодо підвищення прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії на 2019 рік, передає УНН.
Згідно з рішенням, прогнозована оптова ринкова ціна на 2019 рік затверджена на рівні 1 669,98 грн за 1 МВт/год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:
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- І-ІІ квартали – 1 618,42 грн за 1 МВт/год (без ПДВ);
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- IIІ-IV квартали – 1 722,0 грн за 1 МВт/год (без ПДВ)
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Напередодні голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що оптова ціна в І та ІІ кварталах наступного року зросте лише на 2%. За її словами, така ціна на електроенергію буде діяти до 1 липня 2019 року - до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.
При цьому очільниця регулятора наголосила, що ціна на електричну енергію для населення залишається незмінною.