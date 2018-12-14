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В Україні підвищили ціну електроенергії для оптовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг сьогодні ухвалила рішення щодо підвищення прогнозованої оптової ринкової ціни електроенергії на 2019 рік, передає УНН.

В Україні підвищили ціну електроенергії для оптовиків

Згідно з рішенням, прогнозована оптова ринкова ціна на 2019 рік затверджена на рівні 1 669,98 грн за 1 МВт/год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:

  • І-ІІ квартали – 1 618,42 грн за 1 МВт/год (без ПДВ);
  • IIІ-IV квартали – 1 722,0 грн за 1 МВт/год (без ПДВ)

Напередодні голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що оптова ціна в І та ІІ кварталах наступного року зросте лише на 2%. За її словами, така ціна на електроенергію буде діяти до 1 липня 2019 року - до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

При цьому очільниця регулятора наголосила, що ціна на електричну енергію для населення залишається незмінною.

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