У НКРЕКП повідомили, на скільки подорожчає електроенергія для оптовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прогнозоване зростання вартості електричної енергії для промислових та інших оптових споживачів у першому та другому кварталах 2019 року становитиме 2%. Про це повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко в Facebook, передає УНН.
"Завтра на засіданні НКРЕКП плануємо розглянути питання затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії на 2019 рік. Прогнозоване зростання вартості електричної енергії для промислових та інших споживачів в І та ІІ кварталі 2019 року складе лише 2%, що набагато менше індексу цін виробників та індексу інфляції", - написала Кривенко.
За її словами, така ціна на електроенергію буде діяти до 1 липня 2019 року - до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.
При цьому очільниця регулятора наголосила, що ціна на електричну енергію для населення залишається незмінною.
Нагадаємо, раніше Оксана Кривенко писала, що в Україні з січня 2019 року оптова ринкова вартість електричної енергії може зрости більше ніж на 15% через збільшення тарифів на відпуск електроенергії для генеруючих підприємств.
Член спостережної ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук заявляв, що вартість електроенергії для оптових покупців наступного року зросте на 10-15%.
Як повідомляв УНН, механізм цінового регулювання на електроенергію для населення не буде змінюватися до початку дії нового ринку електричної енергії.