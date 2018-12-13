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У НКРЕКП повідомили, на скільки подорожчає електроенергія для оптовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прогнозоване зростання вартості електричної енергії для промислових та інших оптових споживачів у першому та другому кварталах 2019 року становитиме 2%. Про це повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко в Facebook, передає УНН.

У НКРЕКП повідомили, на скільки подорожчає електроенергія для оптовиків

"Завтра на засіданні НКРЕКП плануємо розглянути питання затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії на 2019 рік. Прогнозоване зростання вартості електричної енергії для промислових та інших споживачів в І та ІІ кварталі 2019 року складе лише 2%, що набагато менше індексу цін виробників та індексу інфляції", - написала Кривенко.

За її словами, така ціна на електроенергію буде діяти до 1 липня 2019 року - до дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

При цьому очільниця регулятора наголосила, що ціна на електричну енергію для населення залишається незмінною.

Нагадаємо, раніше Оксана Кривенко писала, що в Україні з січня 2019 року оптова ринкова вартість електричної енергії може зрости більше ніж на 15% через збільшення тарифів на відпуск електроенергії для генеруючих підприємств.

Член спостережної ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук заявляв, що вартість електроенергії для оптових покупців наступного року зросте на 10-15%

Як повідомляв УНН, механізм цінового регулювання на електроенергію для населення не буде змінюватися до початку дії нового ринку електричної енергії.

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