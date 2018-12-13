В НКРЭКУ сообщили, на сколько подорожает электроэнергия для оптовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других оптовых потребителей в первом и втором кварталах 2019 года составит 2%. Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook, передает УНН.
"Завтра на заседании НКРЭКУ планируем рассмотреть вопрос утверждения прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии на 2019 год. Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других потребителей в I и II квартале 2019 года составит всего 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции", - написала Кривенко.
По ее словам, такая цена на электроэнергию будет действовать до 1 июля 2019-го - до даты введения полномасштабного рынка электроэнергии.
При этом глава регулятора подчеркнула, что цена на электрическую энергию для населения остается неизменной.
Напомним, ранее Оксана Кривенко писала, что в Украине с января 2019 года оптовая рыночная стоимость электроэнергии может вырасти более чем на 15% из-за увеличения тарифов на отпуск электроэнергии для генерирующих предприятий.
Член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук заявлял, что стоимость электроэнергии для оптовых покупателей в следующем году вырастет на 10-15%.
Как сообщал УНН, механизм ценового регулирования на электроэнергию для населения не будет меняться до начала действия нового рынка электрической энергии.