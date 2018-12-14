В Украине повысили цену электроэнергии для оптовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сегодня приняла решение о повышении прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии на 2019 год, передает УНН.
Согласно решению, прогнозируемая оптовая рыночная цена на 2019 год утверждена на уровне 1 669,98 грн за 1МВт/ч (без НДС) с разбивкой на кварталы:
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- I-II кварталы - 1 618,42 грн за 1 МВт/ч (без НДС);
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- IIІ-IV кварталы - 1 722,0 грн за 1 МВт/ч (без НДС)
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Накануне глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что оптовая цена в I и II кварталах следующего года вырастет лишь на 2%. По ее словам, такая цена на электроэнергию будет действовать до 1 июля 2019 года - до даты введения полномасштабного рынка электроэнергии.
При этом глава регулятора подчеркнула, что цена на электрическую энергию для населения остается неизменной.