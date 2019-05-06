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За четыре года в Хмельницкой области построили почти два десятка футбольных объектов

Киев  •  УНН

 • 6696 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Хмельницкой области построили 19 футбольных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

В частности, в 2018 году построено 7 объектов:

г. Хмельницкий - 4 площадки;

г. Каменец-Подольский - 2 площадки;

Городокский район - 1 площадка.

"Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 45 объектов: 41 площадка и 4 поля", - рассказали в ФФУ.

Напомним, в Днепропетровской области за четыре года построили 95 футбольных объектов.

Добавим, что в Ивано-Франковской области в течение 2018 года было построено 53 футбольные площадки.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

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