За четыре года в Хмельницкой области построили почти два десятка футбольных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Хмельницкой области построили 19 футбольных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В частности, в 2018 году построено 7 объектов:
г. Хмельницкий - 4 площадки;
г. Каменец-Подольский - 2 площадки;
Городокский район - 1 площадка.
"Всего за историю, начиная с 1991 года, - построено 45 объектов: 41 площадка и 4 поля", - рассказали в ФФУ.
Напомним, в Днепропетровской области за четыре года построили 95 футбольных объектов.
Добавим, что в Ивано-Франковской области в течение 2018 года было построено 53 футбольные площадки.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.