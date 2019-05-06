За чотири роки на Хмельниччині побудували майже два десятки футбольних об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З 2015 по 2018 рік у Хмельницькій області побудували 19 футбольних об'єктів. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Зокрема, у 2018 році побудовано 7 об'єктів:
м. Хмельницький — 4 майданчики;
м. Кам’янець-Подільський — 2 майданчики;
Городоцький район — 1 майданчик.
"Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 45 об’єктів: 41 майданчик та 4 поля", - розповіли у ФФУ.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині за чотири роки побудували 95 футбольних об'єктів.
Додамо, що в Івано-Франківській області протягом 2018 року було побудовано 53 футбольні майданчики.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.