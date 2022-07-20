На пенсии и соцвыплаты за четыре месяца войны ушло более 150 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. За март-июнь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 153,5 млрд грн, в том числе в июне 42 млрд гривен. Об этом сообщило Министерство финансов, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, эти средства были направлены:
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- на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, – 21,2 млрд грн, из них в июне – 5,3 млрд грн;
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- для предоставления помощи на проживание внутри перемещенным лицам – 18,1 млрд грн, из них в июне – 9,1 млрд грн;
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- на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг – 15,3 млрд, из них в июне – 0,8 млрд грн;
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- Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям – 68,5 млрд грн, из них в июне – 20,9 млрд грн;
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- в помощь застрахованным лицам в связи с потерей ими части заработной платы (дохода) в результате проведения боевых действий в рамках Программы «єПідтримка» – 30,4 млрд грн, из них в июне – 5, 9 млрд гривен.
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«Несмотря на военное положение, мы продолжаем обеспечивать своевременные выплаты пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ведь задача Правительства в целом и Минфина, в частности, состоит в том, чтобы все имеющиеся источники ресурсов в государстве работали на помощь людям в период войны и приближали нашу победу над оккупантом», – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Дополнение
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) заявили, что началось финансирование пенсий за июль. Выплаты будут следовать по графику.