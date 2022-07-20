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На пенсії й соцвиплати за чотири місяці війни пішло понад 150 млрд грн

На пенсії й соцвиплати за чотири місяці війни пішло понад 150 млрд грн

Київ • УНН

 • 166774 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. За березень-червень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд грн, зокрема у червні 42 млрд гривень. Про це повідомило Міністерство фінансів, інформує УНН.

Деталі

Як зазначається, ці кошти було спрямовано:

  • на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, ‒ 21,2 млрд грн, із них у червні – 5,3 млрд грн;
  • для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ‒ 18,1 млрд грн, із них у червні – 9,1 млрд грн;
  • на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 15,3 млрд, із них у червні ‒ 0,8 млрд грн;
  • Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій ‒ 68,5 млрд грн, із них у червні ‒ 20,9 млрд грн;
  • на допомогу застрахованим особам у зв’язку із втратою ними частини заробітної плати (доходу) внаслідок проведення бойових дій в рамках Програми «єПідтримка» ‒ 30,4 млрд грн, із них у червні ‒ 5,9 млрд гривень.

Цитата

«Незважаючи на воєнний стан, ми продовжуємо забезпечувати вчасні виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже завдання уряду в цілому та Мінфіну, зокрема, полягає у тому, щоб усі наявні джерела ресурсів у державі працювали на допомогу людям у період війни і наближували нашу перемогу над окупантом», ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Доповнення

У Пенсійному фонді України (ПФУ) заявили, що розпочалося фінансування пенсій за липень. Виплати будуть йти за графіком.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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