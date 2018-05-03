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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За четыре месяца в бюджет поступило на 10% больше платежей

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В январе-апреле 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило на 10%, или на 20 млрд грн больше платежей, контролируемых ГФС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на сообщение фискалов.

За четыре месяца в бюджет поступило на 10% больше платежей

“В январе-апреле 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило (сальдо) 220,6 млрд грн платежей, контролируемых ГФС. Это на 10%, или на 20 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года”, - рассказали в ГФС.

Отмечается, что поступления в общий фонд госбюджета налоговых платежей с начала 2018 года составили 121,5 млрд грн, что на 11%, или на 12 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

Поступления таможенных платежей в январе-апреле в общий фонд госбюджета составили 99,1 млрд грн и превысили прошлогодние показатели на 9%, или на 8 млрд грн.

В апреле этого года в общий фонд госбюджета поступило (сальдо) 53,3 млрд грн. Это на 24,8%, или на 10,6 млрд грн превышает поступления апреля прошлого года.

Поступление налоговых платежей в апреле составили 29,1 млрд грн и превысили прошлогодние на 57,3%, или на 10,6 млрд грн.

Поступление налоговых платежей в апреле обеспечено на уровне прошлого года, в общий фонд госбюджета направлено 24,2 млрд грн.

Напомним, с начала 2018 года переплата по налогу на прибыль сокращена на 2,7 млрд грн до 13,3 млрд грн.

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