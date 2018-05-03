За чотири місяці до бюджету надійшло на 10% більше платежів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У січні-квітні 2018 року до загального фонду державного бюджету надійшло на 10%, або на 20 млрд грн більше платежів, що контролюються ДФС, порівняно із аналогічним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення фіскалів.
“У січні-квітні 2018 року до загального фонду державного бюджету надійшло (сальдо) 220,6 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 10%, або на 20 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року”, — розповіли у ДФС.
Зазначається, що надходження до загального фонду держбюджету податкових платежів з початку 2018 року склали 121,5 млрд грн, що на 11%, або на 12 млрд грн перевищує минулорічний показник.
Надходження митних платежів у січні-квітні до загального фонду держбюджету склали 99,1 млрд грн та перевищили минулорічні показники на 9%, або на 8 млрд грн.
У квітні цього року до загального фонду держбюджету надійшло (сальдо) 53,3 млрд грн. Це на 24,8%, або на 10,6 млрд грн перевищує надходження квітня минулого року.
Надходження податкових платежів у квітні склали 29,1 млрд грн та перевищили минулорічні на 57,3%, або на 10,6 млрд грн.
Надходження податкових платежів у квітні забезпечено на рівні минулого року, до загального фонду держбюджету спрямовано 24,2 млрд грн.
Нагадаємо, від початку 2018 року переплату з податку на прибуток скорочено на 2,7 млрд грн до 13,3 млрд грн.