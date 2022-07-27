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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За время полномасштабной войны 160 украинских воинов получили звание Героя Украины

Киев • УНН

 • 134172 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны 160 украинских воинов получили звание Героя Украины. Об этом информирует УНН.

Цитата

"За время полномасштабной войны 160 украинским воинам я присвоил звание Героя Украины. И среди них – одному из самых эффективных украинских летчиков, майору Александру Кукурби", - сказал Президент.

Детали

В апреле в Мариинском дворце, в Белом Зале Героев Украины Владимир Зеленский вручил Кукурби орден «Золотая Звезда». Но вчера майор погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет.

"Настоящий украинский герой, которого мы будем всегда помнить", – добавил Президент.

Напомним

Общее количество отмеченных воинов государственными наградами уже составляет более 24 тысяч.

Украинские Национальные Новости

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