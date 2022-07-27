За время полномасштабной войны 160 украинских воинов получили звание Героя Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны 160 украинских воинов получили звание Героя Украины. Об этом информирует УНН.
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"За время полномасштабной войны 160 украинским воинам я присвоил звание Героя Украины. И среди них – одному из самых эффективных украинских летчиков, майору Александру Кукурби", - сказал Президент.
Детали
В апреле в Мариинском дворце, в Белом Зале Героев Украины Владимир Зеленский вручил Кукурби орден «Золотая Звезда». Но вчера майор погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет.
"Настоящий украинский герой, которого мы будем всегда помнить", – добавил Президент.
Напомним
Общее количество отмеченных воинов государственными наградами уже составляет более 24 тысяч.