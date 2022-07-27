За час повномасштабної війни 160 українських воїнів отримали звання Героя України

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"За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Героя України. І серед них – одному з найефективніших українських льотчиків, майору Олександру Кукурбі", - сказав Президент.

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У квітні в Маріїнському палаці, у Білій Залі Героїв України Володимир Зеленський вручив Кукурбі орден «Золота Зірка». Але вчора майор загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт.

"Справжній український герой, якого ми будемо завжди памʼятати", - додав Президент.

Нагадаємо

Загальна кількість відзначених воїнів державними нагородами уже становить понад 24 тисяч.