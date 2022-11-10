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При любом сценарии Херсонская область будет освобождена – заместитель главы облсовета

Киев • УНН

 • 279083 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинские военные при любом сценарии освободят Херсонскую область от российских оккупантов, план ее деоккупации успешно реализуется. Об этом в Telegram написал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболеский, информирует УНН.

Цитата

"При любом сценарии Херсонская область будет освобождена. План ее деоккупации реализуется Силами обороны Украины успешно и именно так, как и было просчитано заранее. рф может сколько угодно рассказывать о благородных мотивах своих отступлений и выводе войск (реальных и мнимых) – мы идем по своему пути, который не зависит от их медийных перфомансов, и этот путь ведет к свободе Херсонской области и всей Украины", – написал Соболеский.

Добавим

Заместитель главы облсовета призвал соблюдать информационную тишину.

"Запрос общества на информацию о том, что происходит сейчас в Херсонской области, бешеный, но именно сейчас нужно меньше говорить и больше делать. Хотим как можно быстрее крутых новостей с юга – значит надо продолжать помогать нашим защитникам и приближать день нашей победы в этой войне", – отметил Соболевский. 

Напомним

Генерал Доминик Тринкван, бывший глава французской военной миссии при ООН, заявил, что если не будет непредвиденных событий на фронте, украинцы могут вернуть весь правый берег Днепра, включая Херсон, до зимы.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заставляет жителей нескольких населенных пунктов Херсонской области перебраться на левый берег Днепра. 

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. По его словам, вероятнее всего, операция по завоеванию Херсона продлится до конца ноября.

9 ноября министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.

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