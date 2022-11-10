За будь-якого сценарію Херсонщину буде звільнено – заступник голови облради

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"За будь-якого сценарію Херсонщину буде звільнено. План її деокупації реалізується Силами оборони України успішно і саме так, як і було прораховано заздалегідь. рф може скільки завгодно розповідати про шляхетні мотиви своїх відступів та виведення військ (реальних та уявних) – ми йдемо своїм шляхом, який не залежить від їхніх медійних перфомансів, і цей шлях веде до свободи Херсонщини та всієї України", – написав Соболеський.



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Заступник голови облради закликав дотримуватися інформаційної тиші.

"Запит суспільства на інформацію про те, що відбувається зараз у Херсонській області, скажений, але саме зараз потрібно менше говорити і більше робити. Хочемо якнайшвидше крутих новин з півдня – отже треба продовжувати допомагати нашим оборонцям та наближати день нашої перемоги у цій війні", – зазначив Соболевський.

Нагадаємо

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