За будь-якого сценарію Херсонщину буде звільнено – заступник голови облради

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 39409 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 145161 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 129687 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 161934 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 188172 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 222331 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 223983 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 451144 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232280 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197782 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 113876 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 116189 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 106538 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 115363 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 41345 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 145073 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 451107 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 404459 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 613706 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 737730 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 19131 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 36193 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 100712 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 135942 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 219462 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

За будь-якого сценарію Херсонщину буде звільнено – заступник голови облради

За будь-якого сценарію Херсонщину буде звільнено – заступник голови облради

Київ • УНН

 • 279084 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українські військові за будь-якого сценарію звільнять Херсонську область від російських окупантів, план її деокупації успішно реалізується. Про це в Telegram написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболеський, інформує УНН.

Цитата

"За будь-якого сценарію Херсонщину буде звільнено. План її деокупації реалізується Силами оборони України успішно і саме так, як і було прораховано заздалегідь. рф може скільки завгодно розповідати про шляхетні мотиви своїх відступів та виведення військ (реальних та уявних) – ми йдемо своїм шляхом, який не залежить від їхніх медійних перфомансів, і цей шлях веде до свободи Херсонщини та всієї України", – написав Соболеський.

Додамо

Заступник голови облради закликав дотримуватися інформаційної тиші.

"Запит суспільства на інформацію про те, що відбувається зараз у Херсонській області, скажений, але саме зараз потрібно менше говорити і більше робити. Хочемо якнайшвидше крутих новин з півдня – отже треба продовжувати допомагати нашим оборонцям та наближати день нашої перемоги у цій війні", – зазначив Соболевський. 

Нагадаємо

Генерал Домінік Трінкван, колишній голова французької військової місії при ООН, заявив, що якщо не буде непередбачених подій на фронті, українці можуть повернути весь правий берег Дніпра, зокрема Херсон, до зими.

Гауляйтер Херсонщини володимир сальдо змушує жителів кількох населених пунктів Херсонщини перебратися на лівий берег Дніпра. 

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. За його словами, найімовірніше, операція із завоювання Херсона триватиме до кінця листопада.

9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,466.40
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.50
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,854.05